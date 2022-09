झांसी: जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक व्यक्ति की हत्या (two people murder in Jhansi) का मामला सामने आया है. दामाद ने अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर ससुर की (Jhansi Son in law killed father in law) हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि उसका ससुर उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़े का कारण बना हुआ है.



3 सितंबर को पुलिस को बाजना के जंगल में बिना सिर के लाश (Jhansi Son in law killed father in law) मिली थी. शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस बुधवार को पोस्टमार्टम कराने वाली थी. इससे पहले ही थाने पहुंचे रिश्तेदारों को पुलिस ने शव दिखाया तो बेटा सिर नहीं होने के कारण शव को पहचान नहीं पाया. उसके बाद पत्नी और बहन कुसुमा को थाने बुलाया गया. गुरुवार को पहुंची पत्नी ने जूतों और बहन ने राखी देखकर शव की पहचान की थी. झांसी जिले के रक्सा थाना के डीपीएस स्कूल के पास मिली युवक की लाश (two people murder in Jhansi) की शिनाख्त जाहर सिंह निवासी ग्राम भयावन थाना भौंती जिला शिवपुरी के रुप में हुई है.

मृतक (two people murder in Jhansi) के परिजनों की जानकारी पर पुलिस ने छानबीन की. पुलिस ने बाजना जाने वाले मार्ग से विजय हिंद उर्फ विजय लोधी निवासी महाराजपुर थाना ओरछा और अंशुल राजपूत निवासी नया कुंआ थाना रक्सा को गिरफ्तार कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना ने बताया कि विजय और अंशुल आपस में मौसेरे भाई है. विजय मृतक जाहर सिंह का दामाद है. विजय का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता था. झगड़े का कारण वह अपने ससुर को मानता था. इसी बात का बदला लेने के लिए उसने योजना बनाई. इसके लिए विजय ने अपने मौसेरे भाई अंशुल को 5 हजार रुपये का लालच देकर अपनी योजना में शामिल कर लिया. इसके बाद दोनों ने मिलकर मृतक जाहर सिंह की पहले हत्या (Jhansi Son in law killed father in law) की और इसके बाद पत्थर से सिर कुचल दिया. जिससे उसकी पहचान न हो सके.

