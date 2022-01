लखनऊ : यूपी असेंबली इलेक्शन (UP assembly elections) के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है. चौथी लिस्ट में कांग्रेस से 24 महिलाओं को टिकट मिला है. बता दें कि प्रियंका गांधी ने खुद यूपी चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी. इसी के तहत 61 विधानसभा सीटों के लिए जारी कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट बांटे गए हैं.

बदले गए दो प्रत्याशी

कांग्रेस पार्टी ने दो प्रत्याशी भी बदले हैं. इनमें हाथरस से सरोज देवी की जगह कुलदीप कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. इसके अलावा बिसवां विधानसभा क्षेत्र से अभिनव भार्गव की जगह उनकी मां वंदना भार्गव को मैदान में उतारा गया है. अभिनव भार्गव पर अपराधी होने के आरोप लग रहे थे.

कांग्रेस पार्टी ने हाथरस से कुलदीप कुमार सिंह, कासगंज से कुलदीप पांडेय, किशनी से डॉक्टर विनय नारायण सिंह, विशालपुर से शिखा पांडेय, बलिया से रिशाल अहमद, निघासन से अटल शुक्ला, गोला गोकरण नाथ से प्रहलाद पटेल, श्रीनगर से चांदनी, धौराहरा से जितेंद्र देवी, लखीमपुर से डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी, कस्ता से राधेश्याम भार्गव, बिसवां से वंदना भार्गव, सेवता से विजय नाथ अवस्थी, बिलग्राम मल्लावां से सुभाष पाल, संडीला से मोहम्मद हनीफ उर्फ बबलू घोसी, भगवंत नगर से जंग बहादुर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया.

झांसी नगर से राहुल रिछारिया

इसी तरह मलिहाबाद से रामकरण पासी, हरचंदपुर से सुरेंद्र विक्रम सिंह, सरेनी से सुधा द्विवेदी, गौरीगंज से मोहम्मद फतेह बहादुर, सुल्तानपुर से फिरोज अहमद खान, कायमगंज से शकुंतला देवी, अमृतपुर से शुभम तिवारी, भोजपुर से अर्चना राठौर, छिबरामऊ से विजय कुमार मिश्रा, कन्नौज से विनीता देवी, इटावा से मोहम्मद राशिद, गोविंद नगर से करिश्मा ठाकुर, सीतामऊ से हाजी सोहेल अहमद, घाटमपुर से राजनारायण कुरील, माधवगढ़ से सिद्धार्थ, बबीना से चंद्रशेखर तिवारी, झांसी नगर से राहुल रिछारिया, ललितपुर से बलवंत एस. लोधी, महरौनी से बृजलाल खावरी, हमीरपुर से राजकुमारी को उम्मीदवार बनाया है.

अयोध्या से रीता मौर्या

वहीं, राठ से कमलेश कुमार सीवास, बबेरू से गजेंद्र सिंह पटेल, नरैनी से पवन देवी कोरी, बांदा से लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आयशा विधानसभा सीट से हेमलता पटेल, खागा से ओमप्रकाश गिहार, रानीगंज से मौलाना अब्दुल वाहिद, प्रतापपुर से संजय तिवारी, अयोध्या से रीता मौर्या, बहराइच से जयप्रकाश मिश्रा, कैसरगंज से गीता सिंह, तरबगंज से सविता पांडेय, मानकपुर से कमला सिसोदिया, कैप्टनगंज से अंबिका सिंह, खलीलाबाद से सबीहा खातून, खागा से अमरिंदर मल, सलेमपुर से दुलारी देवी, मऊ से मानवेंद्र बहादुर सिंह, रसड़ा से ओमलता, सिकंदरपुर से बृजेश सिंह, बैरिया से सोनम बिंद, बदलापुर से आरती सिंह, मड़िहान से गीता देवी, घोरावल से विदेश्वरी सिंह राठौर, दुद्धी से बसंती पनिका प्रत्याशी बनाई गई हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022)

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं. साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा 312 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी. जबकि 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गई. वहीं बसपा सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई.

यूपी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम

यूपी विधानसभा चुनाव (up assembly election 2022) के लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची (congress star campaigners) में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं के चुनाव परिणाम तय करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किसकी चलेगी (five states assembly elections may alter Presidents Electoral College), सत्ताधारी गठबंधन का या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन. इन राज्यों से कुल 690 विधायक चुने जाने हैं. जिस दल का बहुमत रहेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में उसका दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकेगा.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने गत 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की थी. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी.

सभी पांच राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगा, जिसमें 18.34 करोड़ से अधिक लोग भागीदारी कर सकेंगे. इन 18.34 करोड़ मतदाताओं में से 8.55 करोड़ मतदाता महिला हैं. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 2,15,368 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में से 133 सीटें अनुसूचित जातियों और 23 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं.

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों के संबंध में बताया था कि आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन की रिपोर्ट (Report of violation of model code of conduct) में देरी के परिणामस्‍वरूप अक्‍सर अपराधी निर्वाचन आयोग के उन उड़नदस्‍तों की नजर से बच निकलते हैं, जिन्‍हें आदर्श आचार संहिता को लागू करने का कार्य सौंपा जाता है.

दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल लांच (Election Commission launched c-Vigil) किया है. सी विजिल एप की मदद से पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की धांधली की रिपोर्ट की जा सकेगी और आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा.