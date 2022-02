रांची : चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case ) के मामले में (Doranda treasury case)दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को यहां की विशेष सीबीआई अदालत आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुनायेगी (special CBI court will announce the quantum of sentence for the convicts). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी.

सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि विशेष अदालत ने शनिवार को निर्देश दिया कि 15 फरवरी को दोषी करार दिये गये 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सजा सुनायी जायेगी. उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

सिंह ने बताया कि जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं. सीबीआई के विशेष अभियोजक ने बताया कि जेल प्रशासन सभी 38 दोषियों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेशी का प्रबन्ध करेगा. उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद के अलावा डॉ. केएम प्रसाद तथा यशवंत सहाय भर्ती हैं.

बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि रिम्स में भर्ती तीनों दोषियों को अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गयी है.सिंह ने बताया कि अदालत सोमवार को दोपहर 12 बजे सजा सुनाना शुरू करेगी. सिंह ने बताया कि अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. उन्होंने बताया कि इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सात वर्ष तक की कैद हो सकती है.

इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे. चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

लालू यादव की चिंता बढ़ी

15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामला में दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें जेल से सीधा रिम्स शिफ्ट किया गया. जहां पर लालू फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. डोरंडा कोषागार मामला में लालू प्रसाद यादव को सोमवार 21 फरवरी को सजा सुनाया जाएगा. जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. सजा सुनाने से पहले पेइंग वार्ड में रह रहे लालू यादव का दिन कहीं ना कहीं चिंता में बीता है.

सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई से पहले लालू प्रसाद यादव चिंतित नजर आए. डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार यह जरूर बताया गया है कि सुनवाई से पहले लालू यादव के चेहरे पर चिंता की शिकन देखने को मिल रही है. रिम्स में कार्यरत विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया कि लालू यादव रविवार को दिनभर अपने वार्ड के अंदर ही समय बिताते नजर आए जबकि आम दिनों में लालू यादव वार्ड के बाहर निकलकर धूप सेंकते नजर आते थे.

लालू यादव के चिकित्सकों ने बताया कि रविवार को लालू प्रसाद यादव का जब हेल्थ अपडेट लिया गया तो उनका शुगर खाने से पहले 160 के करीब देखा गया तो वहीं खाने के बाद शुगर 250 के करीब था. वहीं उनके ब्लड प्रेशर को लेकर डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है. रविवार की बात करें तो उनका बीपी 140/80 देखा गया. इसके अलावा उनकी किडनी फंक्शनिंग की भी निगरानी की जा रही है. फिलहाल उन्हें कम पानी पीने को कहा गया है. उनकी डाइट का निर्धारण कर दिया गया है. रिम्स की डाइटिशियन उनके डाइट के लगातार निगरानी कर रही है उन्हें खाने में फिलहाल कम प्रोटीन लेने की हिदायत दी गयी है.



बहुचर्चित चारा घोटाला मामला में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सोमवार 21 फरवरी की सुनवाई के लिए रिम्स और जेल दोनों जगह व्यवस्था की गयी है. दोनों जगह मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गयी है. अब देखने वाली बात होगी कि आज (21 फरवरी) सीबीआई स्पेशल कोर्ट चारा घोटाला में सजा पर सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए क्या फैसला सुनाती है.