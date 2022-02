.

'बाग तो सारा जाने है'...लता दीदी को पाली के इस युवा ने नायाब तरीके से किया याद



लता मंगेशकर इस दुनिया से रुखसत (Lata Mangeshkar Remembered By Pali Man) हो गईं. पीछे छोड़ गईं गीतों की लम्बी नहीं बड़ी विरासत. ऐसे गीत जो लोगों के दिलो दिमाग को झंकृत कर जाते हैं. मुरीदों की कमी नहीं. इन्हीं में से एक हैं पाली के 21 वर्षीय श्रवण प्रजापत. दीदी के इस प्रशंसक ने अपनी कला के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. युवक ने पीपल के पत्ते पर स्वर्गीय गायिका की आकृति उकेरी (Leaf Art By Pali Man) है. फैन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां (Tribute To lata mangeshkar By Pali Man) बटोर रहा है. इस कलाकार ने पेन और कटर के जरिए हुनर दिखाया है. एक कलाकार को सुर सम्राज्ञी को अर्पित किया गये ये श्रद्धासुमन गवाह हैं कि 7 से भी ज्यादा दशक तक प्ले बैक सिंगिग करने वाली दीदी हमेशा दिलों पर राज करेंगी.