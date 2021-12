.

Helicopter Vidai In Kishangarh: विदाई के पलों को बनाया यादगार, दुल्हन हेलीकॉप्टर से चली साजन के द्वार



अजमेर के किशनगढ़ (Kishangarh Of Ajmer) में एक बिदाई (Helicopter Vidai In Ajmer) की चर्चा लोग खूब कर रहे हैं. बिदाई न डोली से और न ही कार से हुई बल्कि हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया शोभना मार्बल सिटी किशनगढ़ (Marble City Kishangarh) से अपने दूल्हे राहुल शेखावत संग ससुराल पहुंची. दोनों किशनगढ़ से सीकर (Kishangarh To Sikar) के लिए निकले. सबके लिए ये लम्हा यादगार रहा जहां नवदम्पती अपने अपनों का आशीर्वाद पा बिदा हो गए.