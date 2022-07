.

Road accident in Behror: बहरोड़ सड़क हादसे में विद्युत पोल से टकराया ट्रक, एक बड़ा हादसा टला Published on: 2 hours ago |

Updated on: 8 minutes ago Koo_Logo Versions

बहरोड़ में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर रविवार को दो ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक आगे खड़े विद्युत पोल से जा भिड़ा (Road accident in Behror). गनीमत रही कि उस खंबे में 11000 वोल्ट की विद्युत सप्लाई चालू नहीं थी. ऐसे में एक बड़ा हादसा टला गया. घटना बहरोड़ के दहमी गांव के पास की है. ट्रक चालक ने बताया कि वो दिल्ली से जयपुर जा रहा था, इस बीच अचानक से उसका ट्रक अनियंत्रित हो कर सामने खड़े ट्रक से टकरा गया. टक्कर की वजह से ट्रक का अगला टायर खुल गया और सड़क किनारे खड़े एक विद्युत पोल से टकरा गया. बता दें कि हाईवे की मुख्य सड़क पर ही वाहन चालक अपना ट्रक खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से यह हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं. खंबे से टक्कर के बाद ट्रक दीवार पर जा भिड़ा जिसके चलते पूरी ट्रक (truck collided with electric pole in Behror) क्षतिग्रस्त हो गया.