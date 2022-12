.

Christmas 2022: जयपुर में क्रिसमस की रौनक, विशेष प्रार्थना के बाद याद किए गए प्रभु यीशु

जयपुर. राजधानी जयपुर में रविवार सुबह से ही क्रिसमस की रौनक देखते ही बन (Christmas Day Celebration In Rajasthan) रही है. यहां चारों ओर जश्न का माहौल बना हुआ है. गिरजाघरों की सजावट लोगों को खासा आकर्षित कर रही है तो यीशु के जन्मोत्सव के जश्न में चर्चों में विशेष प्रार्थना (Christmas Celebration in Jaipur ) की गई. जिसमें भारी संख्या में मसीह समाज के लोगों के साथ ही अन्यजन भी शामिल हुए. इसके इतर, गिरजाघरों के प्रांगण में खास अंदाज में प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां सजाई गई है. जिसे देखने के लिए भारी संख्या में (Lord Jesus remembered after special prayer) लोगबाग उमड़ रहे हैं. वहीं, सिटी के चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान पादरी दीपक बेरिस्टो ने प्रभु यीशु के संदेश से श्रद्धालुओं को अवगत कराया गया. साथ ही बिशप और फादर्स यीशु जन्म पर बाइलब का संदेश लोगों तक पहुंचाते नजर आए.