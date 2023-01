उदयपुर के फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग

उदयपुर. जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के बदेला इलाके में बुधवार को एक फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग (Fire Broke out in Furniture Factory in Udaipur) लग गई. देखते-ही-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. फैक्ट्री में फर्नीचर के अलग-अलग सामान रखे हुए थे. आग लगने की सूचना पर कंपनी में मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर भेजा गया. फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया.

घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रसिंह ठाकुर भी मौके पर (Fire Broke out in Furniture Factory in Udaipur) पहुंचे. उन्होंने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है. ज्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा है. कर्मचारियों को भी समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया था. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

फैक्ट्री के मैनेजर प्रवीण जैन ने बताया कि बुधवार को लेकिन निर्माणाधीन ऑफिस में अचानक आग लग गई. एक ऑफिस पहले बना हुआ था जबकि दूसरे का काम चल रहा है. यहां फर्नीचर के पैंकिग का पूरा काम होता था. आग लगने के बाद लोगों ने आग बुझाने के प्रयास किए. लेकिन धीरे-धीरे आग बढ़ने लगी. ऐसे में उदयपुर फायर ब्रिगेड की 8 दमकल की गाड़ियां एक के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

आग की सूचना पर फैक्ट्री में रखें गैस सिलेंडर और अन्य सामान को बाहर निकाला गया. फिलहाल इस पूरे आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. फर्नीचर फैक्ट्री के एक निर्माणाधीन ऑफिस में आग लगी थी. इस दौरान करीब 50 से 60 कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहे थे. आग इतनी भीषण थी कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा था. फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है.