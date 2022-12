श्रीगंगानगर. जिले में जेलों के अंदर बंदियों से मोबाइल मिलने का सिलसिला (Case of getting mobile in jail) जारी है. इसी बीच केंद्रीय कारागृह में एक बंदी के पास से दो फोन, एक सिमकार्ड, डेटा केबल और चार्जर बरामद हुए हैं. बंदी से मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद होने से (Phone recovered from prisoner in jail) जेल प्रशासन में (Sriganganagar District Jail) हड़कंप मचा हुआ है.

इस मामले में जेल प्रहरी गुलवीर सिंह की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. कोतवाली थाना के प्रभारी देवेंद्र राठोड ने बताया कि बैरक में तलाशी के दौरान बंदी कुलवंत सिंह उर्फ कला के पास से दो मोबाइल फोन, एक सिमकार्ड, डेटा केबल और चार्जर बरामद हुआ है.

उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन और अन्य सामान को जब्त कर जांच शुरू कर दी गयी है. मोबाइल फोन और सिम कार्ड के ईएमआई नंबर से जांच की जा रही है कि बंदी कुलवंत सिंह के पास यह मोबाइल कैसे पहुंचे और ये किसके नाम से जारी हुए हैं. इसके साथ ही पुलिस बंदी कुलवंत सिंह का आपराधिक रिकार्ड भी खंगालने की कोशिश कर रही है.

कोतवाली थाना के प्रभारी देवेंद्र राठौड़ ने बताया कि कल सीकर में हुई गैंगवार में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद इस प्रकरण में हर एंगल से जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि जांच के बाद स्पष्ट हो पायेगा कि आखिर इस बंदी को जेल में मोबाइल रखने की क्या आवश्यकता थी और उसके क्या मंसूबे थे.

गौरतलब है कि पिछले दिनों सूरतगढ़ में जेल में दो बार बंदियों के पास से मोबाइल मिलने की घटना सामने आ चुकी हैं. ऐसे में अब जेल प्रशासन इसको लेकर खासा सक्रिय है. इसी जिला जेल से दो मोबाइल, सिमकार्ड और डेटा केबल मिलने से हड़कंप मच गया.