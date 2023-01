सिरोही. आबूरोड रिक्को थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान -गुजरात बॉर्डर पर कार सवारों को संदेह के आधार पर पकड़ा. पूछताछ में अंदेशा होने पर कार की पड़ताल की तो करोड़ों की रकम बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक ये हवाला का पैसा है.

क्या बताया पुलिस ने?- पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया गया. जिसमें तलाशी में करोड़ों की राशि मिली. पुलिस मशीनों के जरिए पैसे की गिनती कर रही है. रीको थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित मावल चौकी पर नाकेबंदी की जा रही थी. इस दौरान एक कार को रुकवा कर उसकी तलाशी ली गई. तो बड़ी राशि का पता चला.

2 संदिग्ध हिरासत में- मौके से दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. जानकारी में सामने आया कि यह हवाला का पैसा था जो उदयपुर से पाटन ले जाया जा रहा था. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है व राशि की गिनती की जा रही है. पकड़ी गई राशि 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है.इतनी बड़ी संख्या में राशि पकड़ने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी है.

पढ़ें- Sirohi Police Action: दो कारों से 5.94 करोड़ कैश बरामद...चार हिरासत में

पहले बरामद हुए थे 5.94 करोड़- 12 अक्टूबर 2022 को भी बड़ी रकम नाकेबंदी के दौरान हासिल की गई थी. उस समय भी नाकेबंदी कर सिरोही पुलिस ने दो कारों से पांच करोड़ 94 लाख कैश (five crore 94 lakh cash recovered from two cars ) बरामद किए थे. बरामद राशि को गिनने में पुलिस को 10 घंटे का समय लगा था. जब्त की गई नगदी शिवगंज से दो कारों में भरकर अहमदाबाद ले जाई जा रही थी. कार्रवाई के बाद पुलिस ने इस संबंध में आयकर विभाग की टीम को भी बुलाया था. उस समय भी जांच में इसे हवाला का पैसा बताया गया था. जगह भी यही थी तब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की थी.