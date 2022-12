सिरोही. जिले के बरलूट थानाक्षेत्र में कार्तिक भील हत्या मामले में 2 दिसंबर से लगातार भील समाज का धरना प्रदर्शन (Kartik Bhil murder case) कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जारी है. भील समाज के प्रतिनिधियों ने 2 दिन पहले से ही लोगों को पंफ्लेट बांटकर धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. इसके चलते लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने QRT बटालियन को जोधपुर से सिरोही बुलाया है.

ये है मामला : बरलूट थाना क्षेत्र के उड़ मंडवाड़ा बोर्ड पर नाबालिग को भगा ले जाने को लेकर पिंटू, कार्तिक व प्रवीण माली, राजूराम माली के बीच 19 नवंबर को कहासुनी (Youth died after being Beaten in Sirohi) हुई. इसके बाद आपस में मारपीट हुई. मारपीट में कार्तिक भील गंभीर रूप से घायल हो गया. 1 दिसंबर को अहमदाबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. कार्तिक की मौत के बाद से विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिसंबर से भील समाज के साथ ही अन्य संगठन के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है.

सिरोही में भील समाज का प्रदर्शन

जिला प्रशासन ने जिलेभर के अलावा दूसरे जिले से भी पुलिस जाप्ते को सिरोही में बुलाया है. इसके साथ ही (Youth died after being Beaten in Sirohi) विशेष तौर से जोधपुर QRT बटालियन को बुलाया गया है. वहीं धरना स्थल पर सिरोही सहित जालोर व पाली से भी पुलिस अधिकारियों व जवानों को तैनात किया गया है. धरना स्थल पर सिरोही के साथ अन्य जगह से भी लोगों का आना जारी है.