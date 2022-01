सिरोही. आबूरोड के सब्जी जूनी खराड़ी में स्थित नगरपालिका के रैन बसेरा के बाहर एक बुजुर्ग का शव (Elderly dies due to cold outside night shelter in Sirohi) मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर आबूरोड शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की मौत प्रशासन की लापरवाही के चलते ठंड (Dies Due To Cold In Sirohi) लगने से हुई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग बीती रात को रैन बसेरा में सोने के लिए पंहुचा था. मगर उसके पास आधारकार्ड नहीं था. इस आधार पर कर्मचारियों ने उसे रैन बसेरा में नहीं ठहरने दिया. बुजुर्ग रात्रि को खुले आसमान के नीचे ही सो गया जहा कड़ाके की सर्दी ने बुजुर्ग की जान ले ली. सुबह बुजुर्ग मृत अवस्था में मिला. घटना की जानकारी मिलने पर शहर थाने के एएसआई सीताराम डांगी जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया.

पढ़ें: जयपुर में मानसिक विक्षिप्त युवक के साथ मारपीट, निर्वस्त्र कर घुमाया और बनाया वीडियो

घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने रैन बसेरा कर्मचारियों के खिलाफ रोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की. गौरतलब है बीते दो दिनों से आबूरोड में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है. ऐसे में रैन बसेरा के कर्मचारियों की लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली. पुलिस मृतक बुजुर्ग की पहचान करने में लगी हुई है.