सवाईमाधोपुर. रणथंभौर टाइगर रिजर्व से शनिवार को खुशखबरी सामने (Tigress T39 Seen With Cub In Ranthambore Tiger Reserve) आई है. रणथंभौर की बाघिन टी-39 नूर एक शावक के साथ दिखाई (Tigress T39 Seen with Cub) दी है. वो गुप्ता एनीकट के पास ट्रैक क्रॉस करते हुए दिखाई दी है.

बाघिन और शावक की सुरक्षा के लिए वनाधिकारियों ने बाघिन के टेरेटरी वाले इलाके में कैमरा ट्रैप लगाए हैं साथ ही बाघिन की मॉनिटरिंग के लिए विभाग की ओर से स्टाफ तैनात किया गया है. आज सैलानी के कैमरे ने मां बच्चे को कैद किया है. कल तक खुशखबरी का इंतजार किया जा रहा था.

वन अधिकारियों के अनुसार रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नम्बर एक और जोन नम्बर छह में विचरण कर रही बाघिन टी-39 को शुक्रवार सुबह की पारी में वन भ्रमण पर गए सैलानियों ने एक शावक को मुंह में ले जाते हुए कैद किया है. बाघिन की शारीरिक संरचना को देखते हुए वन्यजीव विशेषज्ञों ने बाघिन टी-39 नूर के शावकों को जन्म देने की संभावना जताई थी, जिसकी आज पुष्टि हो गई है.

नूर से पांचवीं बार रोशन रणथंभौर: बाघिन नूर इससे पहले चार बार मां बन चुकी है. बाघिन का यह पांचवां शावक है. नूर 14 साल की है. खुशखबरी रिजर्व के उप वन संरक्षक महेन्द्र शर्मा ने दी. उन्होंने कहा- बाघिन नूर ने शावक को जन्म दिया है. बाघिन के एक शावक को मुंह में दबाए ले जाते हुए एक फोटो सामने आई है. बाघिन की टेरेटरी में कैमरे ट्रैप लगावाए गए हैं. बाघिन की मॉनटरिंग व ट्रेकिंग के लिए स्टाफ लगाया गया है.