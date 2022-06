प्रतापगढ़. धमोतर थाना क्षेत्र के मधुरा तालाब गांव में शुक्रवार को एक दंपती के शव अपने ही घर में फंदे पर संदिग्ध हालत में लटके (Dead body of couple found hanging in Pratapgarh) मिले. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया. प्रथम दृष्टया मामला एक दूसरे के चरित्र पर शंका करते हुए आत्महत्या का बताया जा रहा है.

मामले के जांच अधिकारी अमृतलाल ने बताया कि सूचना मिली कि मधुरा तालाब के रहने वाले लालूराम मीणा के बेटे गोपाल और उसकी पत्नी रामली का शव उनके ही घर में बल्ली पर लटका हुआ है. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई के बाद शवों को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोपाल और रामली का विवाह 4 वर्ष पूर्व हुआ था और दोनों के दो संतान है. लेकिन दोनों एक दूसरे के चरित्र पर शंका करते थे. मृतक के बड़े भाई गौतम ने प्रकरण दर्ज करवाया (Case registered in suicide case of couple in Pratapgarh) है. पुलिस ने दोनों के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द किया. इस दौरान उपखंड अधिकारी योगेंद्र सिंह देवल और तहसीलदार भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और परिजनों के बयान लिए.

