नागौर. मारवाड़ मूंडवा के क्यार की ढाणी में शुक्रवार रात अज्ञात हमालवर ने खेत में सो रहे वृद्ध दंपती पर जानलेवा हमला कर दिया. घायल अवस्था में दंपती 500 मीटर पैदल चलकर ढाणी पहुंचे जहां इनके बेटों को घटना की सूचना दी गई. इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. सूचना पर एडिशनल एसपी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे. एडिशनल एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

शुक्रवार देर रात धारुराम पुत्र पुनाराम बावरी और उसकी पत्नी आसुड़ी (70) अपने खेत पर सो रहे थे. इस दौरान अज्ञात (Woman Fingers Cut off During attack in Nagaur) हमलावर ने धारदार हथियार से आसुराम पर हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव में पत्नी आसुड़ी के सिर में भी गंभीर चोट लग गई. वहीं उसके हाथ की उंगलियां भी कट गईं.

बेटों को दी सूचना : इस हमले में पति और पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद हमलावर मौके से फरार (Attack on Old Couple in Nagaur) हो गए. हमलावर कौन थे, कितने थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. हमले के बाद गंभीर घायल दंपती करीब 500 मीटर पैदल चलकर ढाणी तक पहुंचे. जहां ढाणी से रामअवतार ने घायल दंपती के बेटे सुखराम और सहीराम को सूचना देकर बुलाया.

दोनों को किया जोधपुर रेफर: हमले और गंभीर चोट के बावजूद वृद्ध दंपती करीब 500 मीटर पैदल चलकर पास की ढाणी तक गए. ढाणी से रामअवतार ने घायल दंपती के बेटे सुखराम व सहीराम को घटना की सूचना दी. जिसके बाद घायल दंपती को मूंडवा सीएचसी ले जाया गया. हालत गभीर होने के कारण दोनों को नागौर और उसके बाद जोधपुर रेफर किया गया. पुलिस को आशंका है कि हमलावर ने किसी तरह की लूट या चोरी की नीयत से हमला नहीं किया है.

एडिशनल एसपी पहुंचे मारवाड़ मुंडवा : सूचना मिलने पर मूंडवा डिप्टी विजय कुमार सांखला, थानाधिकारी रिछपालसिंह, कांस्टेबल ओम चौधरी, जयपाल, हनीफ खां, सुरेश कुमार, कानाराम मौके पर पंहुचे. प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी रंजीश या पारिवारिक विवाद का भी हो सकता है. पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश मे जुट गई है. सूचना के बाद एडीशनल एसपी राजेश मीणा भी मौके पर पंहुचे और डिप्टी और थानाधिकारी को निर्देश दिए.