कोटा. कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके में रविवार की रात एक 17 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी कर (student resident of Shivpuri MP committed suicide ) ली. मृतक छात्र बीते दो सालों से यहां रहकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का रहने वाला था. बताया गया कि छात्र ने संभवत: चूहे मारने की दवा खा ली थी. जिसके बाद वो बेसुध होकर हॉस्टल की गलियारे में पड़ा था. वहीं, रविवार देर रात करीब 2 बजे के आसपास इसकी सूचना हॉस्टल संचालक और वार्डन को हुई. जिसके बाद उसे आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में ले जाया (suicide by consuming rat poison in Kota) गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद मृतक छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया. साथ ही उक्त घटना की सूचना छात्र के परिजनों को दी गई. जिसके बाद परिजन सोमवार सुबह कोटा पहुंचे (NEET aspirant commits suicide in Kota) और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस की मानें तो फिलहाल तक खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और न ही छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है.

कुन्हाड़ी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस ने बताया कि मृतक छात्र की शिनाख्त प्रणव वर्मा (17) के रूप में हुई है, जो कोटा के लैंडमार्क इलाके के कृष्णा रेजीडेंसी में रहता था. हालांकि, छात्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मनियार टोल टैक्स इलाके का निवासी था और बीते दो सालों से यहां रहकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था.

उन्होंने बताया कि छात्र रविवार देर रात 2 बजे अपने हॉस्टल के बाहर गलियारे में बेसुध हालत में पड़ा मिला था और वो तेज सांस ले रहा था. लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था. इसकी सूचना के बाद जब हॉस्टल संचालक उसके कमरे में गए तो वहां से उन्हें एक चूहे मारने की दवा की पुड़िया मिली. ऐसे में उन्हें छात्र के इस दवा के खाने का शक हुआ. जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना से मृतक छात्र के परिजन भी स्तब्ध थे. लगातार परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह से जान दे सकता है. मृतक छात्र के पिता बृजेश ने बताया कि रविवार रात करीब 8:30 बजे और सुबह भी उनकी उनके बेटे से बात हुई थी, लेकिन तब सब कुछ ठीक था.