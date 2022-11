कोटा. कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने दाढ़ देवी के जंगलों में हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा (Kota police solved murder mystery) लिया है. मामले में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की ओर से बताया गया कि 10 नवंबर को दाढ़ देवी के जंगल से एक शख्स का शव मिला था. जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी (Accused wanted to take revenge from girlfriend) गई थी. सूचना मिलने पर पुलिस व डॉग स्क्वायड सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुची थी. इसके बाद घटना के बारे में जानकारी जुटाई गई. वहीं, मृतक की शिनाख्त दशरत सिंह पुत्र कालूलाल के रूप में हुई, जो कोटा स्टेशन इलाके का रहवासी था.

घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को जगह-जगह दबिश दी. साथ ही संदिग्धों से पूछताछ में आरोपी तोलाराम मीणा के बारे में पता चला, जो कनवास क्षेत्र के मामोर की झोपड़ियां का निवासी बताया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी तोलाराम को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी तोलाराम अपने गांव की रहने वाली युवती से प्यार करता था. कुछ दिन पहले लड़की के घरवालों ने तोलाराम से मारपीट की थी. इस बात से काफी गुस्से में था. वह चाहता था कि वो अपनी प्रेमिका को किसी केस में फंसा दे. इसके लिए वो 3 दिनों तक कोटा शहर के चौराहे पर घूमकर मजदूरों की तलाश करता रहा. ताकि वह किसी को अपने साथ लेकर जाकर उसकी हत्या कर दे और हत्या मामले में अपनी प्रेमिका को फंसा दे.

10 नवंबर की सुबह केशवपुरा चौराहे पर दशरथ सिंह नाम का शख्स उसे मिला. दशरथ नशे में था. ऐसे में तोलाराम ने उसे और नशा करवाने की बात कहकर अपने साथ ले गया. जिसके बाद उसे जंगल में ले जाकर शराब पिलाई और मारपीट करने के बाद उसकी हत्या कर दी.