करौली. 2 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बाइक रैली पर हुए पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है. इसी के तहत मंगलवार को ईद, आखातीज पर्व और परशुराम जयंती के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले पर पैनी नजर बना रखी है. पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 600 से अधिक पुलिस बल तैनात किया है. वहीं ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही (Karauli police keeping eye on city via drone camera) है. संदिग्ध लोगों पर खास नजर रखी जा रही है.

सोमवार को भरतपुर रेंज आईजी ने शहर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित कर शांति बनाए रखने की अपील की. पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि जिले के समस्त नागरिक अक्षय तृतीया, ईद एवं परशुराम जयंती पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें. इस संबंध में आमजन, जिला प्रशासन व पुलिस का पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखें. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में शोभायात्रा के दौरान पिछले दिनों हुई घटना में सभी ने शांति व्यवस्था एवं आपसी भाईचारा बनाये रख पुलिस व जिला प्रशासन का सकारात्मक सहयोग किया था.

जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि शांति व्यवस्था के संबंध में जिला, ब्लॉक व थाने स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक आयोजित की जा चुकी है. सभी को अपने-अपने वर्गाें के युवाओं को समझाते हुए शांति स्थापित करने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की (Tight security arrangements in the city on Eid) है. पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया ने कहा कि जिले में धारा 144 लगी हुई है. किसी प्रकार की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं मांगी गई है. न ही रैली आयोजित करने की अनुमति दी जायेगी. उन्होंने बताया कि आमजन सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. अफवाह फैलानें वालों के खिलाफ चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जायेगी.