जोधपुर. रेलवे ने भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी त्रि साप्ताहिक नई ट्रेन के संचालन की तैयारियां सुनिश्चित कर (Tri weekly Train between Bhagat ki kothi and dadar) ली हैं. जालोर के रास्ते दादर जाने वाली यह ट्रेन मंगलवार से प्रारंभ हो रही है. इसके साथ ही ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी गई है. ट्रेन में भगत की कोठी से अहमदाबाद तक जोधपुर मंडल का टिकट चेकिंग स्टाफ रहेगा.

मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय ने बताया कि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुरूप (Train between Bhagat ki kothi and dadar) इस नई ट्रेन का संचालन मंगलवार 27 सितंबर से जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगा. उन्होंने बताया कि ट्रेन के संचालन से जुड़ी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं. आरक्षण प्रणाली में फीड होने के बाद यात्रियों ने इसमें आरक्षण करवाना शुरू कर दिया है.

पढ़ें. स्वदेश दर्शन: IRCTC की विशेष ट्रेन से पुरी और गंगासागर की यात्रा कर सकेंगे भरतपुर के यात्री, बुकिंग शुरू

उन्होंने बताया कि भगत की कोठी-दादर-भगत की कोठी दादर एक्सप्रेस की रास्ते के 15 स्टेशनों पर ठहराव की समय सारणी भी घोषित कर दी गई है. उन्होंने बताया कि त्रि साप्ताहिक ट्रेन भगत की कोठी से प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार तथा दादर से प्रत्येक बुधवार, शनिवार और सोमवार को चलेगी. इस रेल सेवा में एक सेकंड एसी, चार थर्ड एसी, सात द्वितीय श्रेणी शयनयान, चार जनरल और गार्ड के दो डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होंगे.

समय सारणी :

ट्रेन नंम्बर 14807 : (Time table of Train from Bhagat ki kothi to dadar)

भगत की कोठी से सुबह 5.30 बजे प्रस्थान, 6.41 बजे समदड़ी, 7.32 पर जालोर, 8.19 पर मारवाड़ भीनमाल, 8.47 पर रानीवाड़ा, 9.15 पर धनेरा, 10.08 पर भीलड़ी, 11.04 पर पाटन, 11.43 पर मेहसाणा, 12.40 पर साबरमती, 13.25 पर अहमदाबाद, अपराह्न 4.00 बजे वड़ोदरा, 4.55 बजे भरूच, सायं 5.52 पर सूरत, 7.24 पर वापी, रात्रि 9.25 पर बोरीवली, 10:15 बजे दादर पहुंच जाएगी.

पढे़ं. वंदे भारत ट्रेन का 180 की स्पीड में इसलिए हुआ कोटा में ट्रायल, मिशन रफ्तार में शामिल है ये ट्रैक

ट्रेन नंम्बर 14808: (Time table of Train from dadar to Bhagat ki kothi )

दादर से रात्रि 12.05 बजे प्रस्थान कर 12.40 पर बोरीवली, 2.45 पर वापी, 4.30 पर सूरत, प्रातः 5.25 पर भरूच, 6.30 पर बड़ोदरा, 8.55 पर अहमदाबाद, 9.40 पर साबरमती, 10.47 पर मेहसाणा, 11.41 पर पाटन, अपराह्न 01.05 पर भीलड़ी, 1.42 पर धनेरा, 2.07 पर रानीवाड़ा, 2.54 पर मारवाड़ भीनमाल, 3.44 पर जालोर, 4.35 बजे समदड़ी होते हुए सायं 6 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी.