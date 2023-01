झालावाड़. जिले के भवानीमंडी थाना क्षेत्र में रविवार शाम को दो बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो (Road Accident in Jhalawar) गई. इस हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. तीन अन्य घायलों को भवानी मंडी में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल रेफर किया गया. हादसे मृतक युवक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है.

एक बाइक पर सवार थे तीन युवक: भवानी मंडी थाने के पुलिस हेड कांस्टेबल भोलाराम ने बताया कि भवानी मंडी थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव के रहने वाले तीन युवक जगदीश पुत्र रामलाल, कमलेश पुत्र मदनलाल, अनिल पुत्र जगदीश एक ही बाइक पर सवार (Two bikes collided in Jhalawar) होकर भवानी मंडी से अपने गांव जा रहे थे. दूसरी ओर से आर रही बाइक से सीधी टक्कर हो (Road Accident in Jhalawar) गई.

पुलिस हेड कांस्टेबल भोलाराम ने बताया कि जिस बाइक से तीनों युवकों की टक्कर हुई. वह सेमली गांव निवासी गोविंद सिंह थे. वे अपने गांव से भवानी मंडी की तरफ बाइक से आ रहे थे. तभी उपखण्ड दफ्तर के पास दोनों बाइक में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी और भवानी मंडी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यहां डॉक्टर ने कोटड़ा निवासी जगदीश को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शरू कर दी.