रानीवाड़ा (जालोर). रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर अब (Fraud in the Name of REET in Jalore) जालोर में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने रीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाने का झांसा दिया था. आरोपी ने उक्त वारदात करना कबूल किया है.

दरअसल, गत दिनों करड़ा पुलिस थाना में प्रभुराम ने उसके पुत्र दिनेश के साथ धोखाधड़ी (Raniwara Fraud Case) करने का मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

क्या है पूरा मामला : दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थी प्रभुराम ने करड़ा पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर बताया था कि उसके पुत्र दिनेश को 16 लाख रुपये में रीट परीक्षा पास करवाने को लेकर अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर झांसे में लिया. उसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र फॉर्म भरवाकर दिनेश की जगह स्वयं विनोद कुमार बैठकर परीक्षा पास कराने का वादा किया.

तत्पश्चात अलग-अलग बैक खातों में रुपये जमा करवाया व प्रार्थी का पुणे महाराष्ट्र फलाइट से जयपुर बुलाकर 5 लाख रुपये लेना व परीक्षा वाले दिन कोटा सेंटर बताकर पुलिस द्वारा दिनेश की जगह खुद के पकड़े जाने का नाटक कर गुमराह किया. जबकि दिनेश का सेंटर अजमेर आया था, जहां कोई भी परीक्षा देने सीट पर नहीं बैठा था. फिलहाल, पुलिस आरोपी से उसके अन्य सहयोगियों के संबंध में पूछताछ कर रही है.