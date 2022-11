जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं की ओर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग शुरू हो (Demand to Appoint Pilot As CM of Rajasthan) गई है. स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व विधायक रही सुचित्रा आर्य ने सोमवार को कांग्रेस आलाकमान से सचिन पायलट को तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है.

जयपुर में रविवार को मीडिया से बतचीत के दौरान सुचित्रा आर्य ने कहा कि अब अति हो चुकी है. सचिन पायलट को तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए (Suchitra Arya Appeals Congress High Command) नहीं तो पार्टी का बंटाधार होना तय है. राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है और ऐसी स्थिति को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं. आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट देश का एक बड़ा चेहरा हैं जो जहां भी जाते हैं वहां उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं.

सुचित्रा आर्य ने कांग्रेस आलाकमान से की अपील

पढ़ें. सचिन पायलट के करीबी को CM का काम पसंद आया, बोले-जो मांगा वो दिया

उन्होंने कहा कि अब अति हो चुकी है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब भी देरी नहीं हुई है और राजस्थान में पंजाब जैसे हालात नहीं हैं. अगर आलकमान सचिन पायलट को समय पर मुख्यमंत्री बना देता है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस लौटेगी. लेकिन अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर पार्टी का बंटाधार होगा. सुचित्रा आर्य ने कहा कि पूरा राजस्थान राहुल गांधी के पीछे खड़ा है. मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनके राजस्थान में होने वाले भारत जोड़ो यात्रा से पहले फैसला हो जाना चाहिए.

आपको बता दें कि सुचित्रा आर्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंभाराम आर्य की पुत्रवधू हैं जो दो बार कांग्रेस की विधायक भी रह चुकी हैं. सुचित्रा आर्य लगातार बीते कई दिनों से कांग्रेस में कारण बताओ नोटिस पाने वाले नेताओं पर कार्रवाई के साथ ही (Sachin Pilot CM of Rajasthan) नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रही हैं.