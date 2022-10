चाकसू (जयपुर). शिवदासपुरा थाना इलाके के NH 52 स्थित पेट्रोल पंप के सामने कट के पास (One died in Chaksu in Road Accident) अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई. दुर्घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया. सूचना पर शिवदासपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

शिवदासपुरा थानाप्रभारी हरिपाल सिंह के अनुसार मृतक की पहचान हेमराज बैरवा (31) पुत्र कल्याण मल बैरवा निवासी बरेड़ा लालसोट जिला दौसा के रूप में हुई है. युवक जयपुर से अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान शिवदासपुरा पेट्रोल पंप के सामने कट के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें. Road Accident in Barmer : राजस्थान के बाड़मेर में ट्रेलर पलटने से ड्राइवर की मौत