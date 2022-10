जयपुर. राजस्थान के भीलवाड़ा में बेटियों को स्टांप पर बेचने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसे लेकर अब भाजपा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए हैं. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने (Rajyavardhan Rathore target Ashok Gehlot) शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि लड़कियों की खरीद-फरोख्त और गुलाम बनाने जैसे तरीके जो आईएसआईएस और तालिबान में देखने को मिलते थे, वैसा ही मामले अब राजस्थान में भी सामने आ रहे हैं. प्रदेश में लड़कियों की खरीद-फरोख्त और गुलाम बनाने की घटनाएं (cases of selling girls in Bhilwara) हो रही हैं जो शर्मनाक है.

राठौड़ ने कहा कि अगर राजनीति में तोड़मरोड़ की बात हो तो अशोक गहलोत शातिर हो जाते हैं और जब जनता के अधिकारों की बात आती है तो वह लाचार बन जाते हैं. राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में ऐसी घटना जिसकी पूरी जानकारी प्रशासन को है, उसके बावजूद एफआईआर नहीं होती है यह अपने आप में शर्म की बात है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजाना 14 मिसिंग केस और महीने में करीब 400 मिसिंग केस दर्ज हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को केवल अस्पतालों और सड़कों के (Politics on cases of selling girls in Bhilwara) मामले पर ही शर्म आती है.

राज्यवर्धन का गहलोत पर हमला

मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री हैं और उन्हें राजस्थान जैसी पुलिस मिली हुई है, उसके बावजूद वह लाचार क्यों हैं यह समझ के परे है. राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि चाहे सरकार को इस मामले में विधानसभा में कोई कानून लाकर कोई कार्रवाई करनी हो या कोई अन्य सख्त कदम उठाने हों उसे उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में बेटियों को इस तरह बेचा जा रहा है और गोदनामा कर उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन देने की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो छोटी बच्चियों को इंजेक्शन लगाकर हार्मोन्स डेवलप कर उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं वह किसी जानवर से कम नहीं है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए.