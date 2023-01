जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जल्द ही 9 नए जजों की नियुक्ति (New 9 judges appointment in Rajasthan High Court) होगी. इनमें से तीन वकील कोटे से और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से हैं. केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय ने इनके नामों पर सहमति देते हुए इनसे नामों की स्पेलिंग मांगी है. ऐसे में इन सभी नए 9 जजों के नियुक्ति वारंट जल्द ही जारी (appointment warrant of new 9 judges) होंगे. वकील कोटे से जज बनने वाले नामों में जयपुर से एएजी गणेश राम मीणा और अनिल उपमन का नाम शामिल है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नवंबर 2022 में वकील कोटे में जयपुर से अनिल उपमन व जोधपुर से नुपुर भाटी को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी. जबकि कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेन्द्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेन्द्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर व आशुतोष कुमार के नाम की मंजूरी दी थी. जबकि वकील कोटे से गणेश राम मीणा के नाम की पहले ही सिफारिश की जा चुकी थी.

नूपुर भाटी मौजूदा हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पत्नी हैं. फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत 50 पदों की तुलना में सीजे सहित 26 जज ही कार्यरत हैं. जजों के 24 पद खाली चल रहे (24 post of judges vacant in Rajasthan HC) हैं. ऐसे में नए 9 जजों की नियुक्ति होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे सहित जजों की कुल संख्या 35 हो जाएगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे टी.राजा को भी राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की हुई है. यदि जस्टिस टी.राजा का ट्रांसफर होता है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में 36 जज हो (Total number of judges in Rajasthan High Court) जाएंगे.