कुल्लू/जयपुर. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के निरमंड में राजस्थान के कारोबारी की डंडे से पीट- पीटकर हत्या कर दी गई. मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वारदात पिछले कल यानी 28 नवंबर शाम की है. पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी. (Murder of businessman in Kullu ) (Beaten to death in Nirmand )

कुल्लू में कारोबारी की हत्या: फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. वहीं, कारोबारी के शव की शिनाख्‍त रामेश्वर वर्मा निवासी राजस्थान के रूप में हुई है. प्रत्‍यक्षदर्शी के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. हत्‍या के कारण की जांच की जा रही है.

डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट: कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुमित कुमार निवासी कोट छमांदला जिला हमीरपुर ने पुलिस को बयान दिया है. उसने मेला मैदान में मारपीट कर रहे दो लोगों पवन कुमार व प्रवीण कुमार निवासी मंडी की पहचान की है. पवन कुमार ने अपने हाथ में डंडा लिया था और उससे हमला कर रहा था. (Rajasthan businessman murdered in Himachal)

प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर गिरफ्तारी: सुमित ने पुलिस को बताया कि मारपीट कर आरोपियों ने डंडा वहीं फेंक दिया और स्वयं वहां से चले गए. उसके बाद पुलिस को सूचित किया और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद घायल रामेश्वर वर्मा को अस्पताल लेकर गए जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित करार दिया. पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. हत्या के पीछे का कारण क्या था अबतक यह स्पष्ट नहीं हो सका है. (Rajasthan businessman murdered in Kullu)