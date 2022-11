जयपुर. गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही राजधानी में अब गरीबों और बेघरों के रात्रि विश्राम को अस्थायी रैन बसेरे बनकर तैयार हो गए (Night shelter ready in Jaipur) हैं. अबकी शहर में कुल 14 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं. इनमें सबसे अधिक जयपुर ग्रेटर नगर निगम (Jaipur Greater Municipal Corporation) की ओर से 10 जबकि हेरिटेज नगर निगम (Jaipur Municipal Corporation Heritage) ने 4 स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए हैं. इसके अलावा राजधानी में संचालित 14 स्थायी रैन बसेरों में भी सर्दी को देखते हुए रजाई-गद्दे की व्यवस्था की गई है. वहीं, अब इन रैन बसेरों में जरूरतमंदों को मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट की ओर से निशुल्क भोजन मुहैया (Free food available in night shelters) कराया जाएगा.

शहर के दोनों निगम क्षेत्रों में बने 14 अस्थायी रैन बसेरों में 50 से 150 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है. इस बार ग्रेटर नगर निगम में 10 जबकि हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में 4 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं.

जयपुर में अस्थायी रैन बसेरे बनकर तैयार

हेरिटेज नगर निगम

स्थान क्षमता ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे 80 खासा कोठी पुलिया के नीचे 80 परमानंद हॉल सहकार मार्ग 50 हसनपुरा पुलिया के नीचे 50

ग्रेटर नगर निगम

स्थान क्षमता

रामनिवास बाग के पीछे 150 जेके लोन अस्पताल के गेट के पास 100 जेके लोन के पास केयरवेल के सामने 100 गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने 50 जीटी पुलिया के नीचे 50 सांगानेर एयरपोर्ट के सामने 100 महारानी फार्म पुलिया के नीचे 100 गोपालपुरा त्रिवेणी पुलिया के नीचे 100 विद्याधर नगर सेक्टर - 6 50 200 फीट बाईपास दिल्ली अजमेर रोड 100

इस संबंध में हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर विश्राम मीणा ने बताया कि रैन बसेरे ऐसे स्थानों पर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है. इन आश्रय स्थलों में सोने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. वहीं, ग्रेटर निगम आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि अस्थायी रैन बसेरों में कुछ शुरू किए जा चुके हैं. वहीं, शेष को 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा. इसके अलावा स्थायी रैन बसेरों में भी सर्दी को ध्यान में रखते हुए रजाई-गद्दे और दूसरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. इधर, रैन बसेरों में पहुंचने वाले जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन मुहैया कराने को मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट से बात की गई है.

बता दें कि शहर में 14 स्थानों पर स्थायी आश्रय स्थल भी मौजूद हैं. जिसमें बांगड़ अस्पताल परिसर, लाल कोठी महिला छात्रावास के पीछे, स्टेडियम रोड सांगानेर, थड़ी मार्केट मध्यम मार्ग, झालाना बाईपास, जगतपुरा रेलवे स्टेशन, भांकरोटा, शहीद भगत सिंह पार्क, रेलवे स्टेशन के पास, पानीपेच तिराहा, पुराना विद्याधर नगर जोन कार्यालय, हटवाड़ा स्थित वृद्धाश्रम, गोविंद देव जी मंदिर के पास और रेलवे स्टेशन के पास बाल बसेरा संचालित है.