जयपुर. राजधानी के बजाज नगर थाना इलाके में एक कारोबारी को इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. व्हाट्सएप कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को विश्नोई ग्रुप का गोल्डी बरार बताकर 24 घंटे के भीतर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी (Extortion demanded by the name of Goldie Brar), नहीं देने पर कारोबारी के बेटे को जान से मारने की धमकी बदमाश ने दी है. पुलिस के अनुसार बदमाश ने कारोबारी से तकरीबन 12 मिनट तक बात की और रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी के बेटे को गोली मारने की धमकी दी.

रंगदारी के लिए आए व्हाट्सएप फॉल से घबराए पीड़ित कारोबारी ने शुक्रवार देर रात बजाज नगर थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया है. प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी विशंभर दयाल ने बताया कि वसुंधरा कॉलोनी निवासी अशोक कुमार जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि शुक्रवार शाम तकरीबन 6:22 पर उन्हें एक इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई.

पढ़ें- गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई ने बनाई थी सलमान खान पर अटैक करने की योजना, पढे़ं पूरी खबर

कनाडा से बोल रहा हूं पहले तू रिकॉर्ड करना हो तो कर ले - जैसे ही परिवादी ने व्हाट्सएप कॉल रिसीव की तो कॉल करने वाला व्यक्ति बोला कि 'मैं कनाडा से बोल रहा हूं पहले तू रिकॉर्ड करना हो तो कर ले. मेरे को दो करोड़ रुपए चाहिए, गोल्डी मेरा नाम है विश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूं.' इस पर जब परिवादी ने कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो बदमाश ने कहा कि वह 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करे, नहीं तो उसके बेटे को गोली मार देंगे (Threatened to kill businessman son). उसके बाद परिवादी काफी डर गया और परिवार के अन्य सदस्यों व रिश्तेदारों के समझाने पर वह देर रात बजाज नगर थाने पहुंचा. इसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार जिस इंटरनेशनल नंबर से कॉल किया गया है, वह कनाडा (Jaipur businessman got WhatsApp call from Canada) का है. हालांकि कारोबारी के पास दोबारा रंगदारी को लेकर कोई कॉल नहीं आया है. फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.