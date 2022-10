जयपुर. कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई (worship on Gopashtami in Jaipur) जाती है. राजधानी के आराध्य गोविंददेवजी (Tableaux decorated in Krishna temples) से लेकर तमाम कृष्ण मंदिरों और गोशालाओं में विशेष झांकियां सजाने के साथ गौ माता का पूजन किया जाएगा. क्योंकि गायों पर अभी लंपी वायरस का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हिंगोनिया गोशाला, बगरू गोशाला और पिंजरापोल गोशाला पहुंच कर श्रद्धालु और निगम प्रशासन की ओर से गौ माता का पूजन कर औषधीय लड्डू भी खिलाए जाएंगे.

हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. उगायों को हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है. कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी गोपाष्टमी तिथि को उनकी विशेष पूजा भी की जाती है. इस बार एक नवंबर (31 अक्टूबर देर रात) 1:11 बजे अष्टमी तिथि का आगमन होगा. कहा जाता है कि गायों में करोड़ों देवी-देवताओं का वास होता है.

गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी माना जाता है. ऐसे में इस दिन गोशालाओं में गाय का पूजन देवी-देवताओं की तरह ही किया जाएगा. गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर जयपुर की बगरू गोशाला में भजन संध्या हाेगी तो हिंगोनिया गोशाला में गायों के पूजन के लिए (cow will be worshiped on Gopashtami) अलग बाड़े की व्यवस्था की गई है. इस दौरान गोशाला में लंपी वायरस के चलते क्वॉरेंटाइन गायों को भी औषधीय लड्डू खिलाए जाएंगे.

ज्योतिषाचार्य की माने श्रीकृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठें वर्ष में कदम रखा. तब वह अपनी मां यशोदा से जिद करने लगे कि वो अब बड़े हो गए हैं और गाय चराना चाहते हैं. उनके हठ के आगे मां यशोदा को हार माननी पड़ी और उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास आज्ञा लेने के लिए भेज दिया. उस दिन गोपाष्टमी थी और उसी दिन से श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद के नाम से भी जाना जाने लगा. यही वजह है कि गोपाष्टमी पर व्रत रखना भगवान श्रीकृष्ण की उपासना के तौर पर भी देखा जाता है.

बीकानेर में गोपाष्टमी की तैयारी तेज

हिंदू धर्म शास्त्रों और मान्यताओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. जन्मदात्री मां के समान ही पृथ्वी और गाय को माता के रूप में पूजा जाता है. गायों में ब्रह्मांड में मौजूद सभी देवी देवताओं का वास होता है और कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है. भगवान श्री कृष्ण का भी गायों से विशेष स्नेह और प्रेम रहा है. अपने बाल्यकाल अवतार में भगवान श्री कृष्ण का गायों के साथ खेलने और उन्हें चराने के लिए कई प्रसंग का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है. भगवान श्री कृष्ण का गोपाल नाम भी गायों के पालने वाले नाम को मिलाकर बना है।

गोपाष्टमी का पर्व हुआ शुरू

पंडित मनीष भारद्वाज कहते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के पहली बार गोचारण से जुड़ा हुआ है. वे कहते हैं कि नंदगांव बरसाना मथुरा गोकुल में गोपाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसके अलावा पूरे देश में इस दिन गायों की बछड़े के साथ पूजा-अर्चना की जाती है. उन्हें भोग अर्पित किया जाता है. वे कहते हैं कि बाल्यकाल में भगवान श्रीकृष्ण बछड़ों को चलाने के लिए लेकर जाते थे लेकिन एक दिन उन्होंने गायों को चराने के लिए जाने की बात मैया यशोदा और नंद बाबा से की. इसके बाद नंद बाबा के बुलावे पर एक पंडित घर आए और उन्होंने कृष्ण की रची लीला के अनुसार नंद बाबा को उसी दिन को गोचारण के लिए श्री कृष्ण की शुरुआत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया. कार्तिक शुक्ल की अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने के लिए लेकर गए थे और उसी दिन से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता.