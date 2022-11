जयपुर. आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस (BJP preparations for mission 2023) ली है. इसकी शुरुआत बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला से हुई है. रविवार को (BJP leader Arun singh in Mission 2023 बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने अगले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार का सूपड़ा साफ करने का दावा किया. उन्होंने अभियान के बारे में बताया कि बूथ अभियान के तहत संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत से युवाओं और किसानों के साथ दूसरे अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे. हर बूथ पर वोटर से संपर्क करेंगे. घर-घर जाएंगे औऱ गांवों में जाकर भी चौपाल (BJP will set up Choupal in villages) करेंगे.

अरुण सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है. कार्यकर्ता आधारित पार्टी है. संगठन और कार्यकर्ताओं की इसी ताकत के साथ जनता के मुद्दों को उठाएंगे. प्रदेश में जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है. युवा और किसान परेशान हैं. उनके मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रदेश से गहलोत सरकार को उखाड़ फेकेंगे. उन्होंने विधानसभा चुनाव को अगली अग्निपरीक्षा बताते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा.

अरुण सिंह का गहलोत सरकार पर हमला

अरुण सिंह ने गहलोत सरकार (Arun singh target Gehlot government) पर तंज कसते हुए कहा कि यहां कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है जिसमें राजस्थान की जनता पिस रही है. यहां जंगलराज कायम है. बैंकों में लूट-डकैती हो रही है. रंगदारी मांगी जा रही है. महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगलराज समाप्त होना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रभावी रूप से अपना आंदोलन शुरू करने जा रही है. घर-घर जाएंगे और गांव में जाकर चौपाल करेंगे और जो किसानों के साथ वादाखिलाफी की है. कुशासन की वजह से राजस्थान प्रदेश की ये हालत हो रही है. इसके खिलाफ हर चौपाल पर जाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि इस्तीफा देने वाले विधायक-मंत्री दबाव बना रहे हैं. इसी दबाव के कारण भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग हुई. अभियान के शुभारंभ के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहां मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने ग्रेटर नगर निगम में महापौर चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस की फूट से उनकी दुर्दशा हो गई है. बीजेपी के सभी पार्षद उनके संपर्क में हैं. कुछ बीमार हैं, कुछ शादियों में व्यस्त हैं. कांग्रेस को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा.