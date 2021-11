डूंगरपुर: जिला पुलिस अधीक्षक (District Superintendent Of Police) सुधीर जोशी की ओर से जिले में शराब तस्करी (Liquor Smuggling) के खिलाफ अभियान चलाया (Campaign Against Liquor Smugglers) जा रहा है. डूंगरपुर पुलिस ने इसके तहत ही शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया. पकड़ी गई शराब की कीमत 20 लाख के करीब बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर के जरिये शराब तस्करी की जानकारी मिली थी. इस पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी रणजीतसिंह, रतनपुर चौकी प्रभारी सुशील कुमार ने गुजरात बॉर्डर पर रतनपुर चौकी के सामने नाकाबंदी की. इस दौरान मुखबीर के बताए अनुसार एक ट्रक आते हुए नजर आया, जिसे रुकवाया गया. चालक से पूछताछ की गई तो हड़बड़ाहट साफ नजर आई. उसकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

280 पेटियों में शराब

जवाब न मिलने पर पुलिस ने ट्रक की जांच शुरू की. ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो अंदर शराब की पेटियां भरी हुई मिलीं. पुलिस ने जब शराब के बारे में पूछा तो कोई दस्तावेज नही मिले. जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शराब की गिनती करवाई. ट्रक से 280 कार्टून शराब बरामद की गई. जिसकी बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है.

ये शराब अवैध तरीके से गुजरात ले जाई जा रही थी. पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.