डूंगरपुर. जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के निहालपुरा गांव के पास एक ऑटो ने एक बाइक और राह चलती बुजुर्ग महिला को टक्कर (auto hit bike rider in dungarpur) मार दी. हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत (Old lady died in dungarpur road accident) हो गई जबकि बाइक सवार दो लोग गंभीर घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पूंजपुर से सागवाड़ा रेफर किया गया है.

आसपुर पुलिस के अनुसार निहालपुरा निवासी पंकज पुत्र वालजी पाटिदार अपनी मां लीला देवी को बाइक से पूंजपुर जा रहा था. इसी दौरान पूंजपुर से पिण्डावल की तरफ तेज गति से जा रहे एक ऑटो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस दौरान खेत से अपने घर जा रही एक बुजुर्ग महिला को भी बेकाबू ऑटो ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक सवार पंकज और उसकी मां लीला देवी और पैदल जा रही बुजुर्ग महिला तीनो गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर पूंजपुर चौकी प्रभारी भगवत सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी वाहन से पूंजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. इस दौरान डॉक्टर्स की टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया और हालत गंभीर होने से तीनों को सागवाड़ा अस्पताल के लिए रेफर किया. जबकि सागवाड़ा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही घायल बुजुर्ग महिला की मौत हो गई.

पुलिस ने मृतका के शव को आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घायल पंकज और उसकी मां लीला देवी का सागवाड़ा अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. फरार ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.