धौलपुर. सीओ सिटी सुरेश सांखला पर हमले के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बुधवार को मोरोली इलाके में बजरी माफियाओं के संबंधित ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई (raid on gravel mafia in Dholpur) की. हालांकि बजरी माफियाओं का सुराग नहीं लग सका है. मोरोली मोड़ पर पुलिस ने बजरी माफियाओं को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान भी चलाया है.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार मध्य रात्रि को सीओ सुरेश सांखला पुलिस बल के साथ हाइवे पर गश्त कर रहे थे. गश्त के दौरान हाइवे पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया. लेकिन बजरी माफिया पुलिस को देख भागने लगा. जब सीओ की गाड़ी ने पीछा किया, तो बजरी माफिया ने टक्कर मार दी. मोरोली गांव के नजदीक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया. पुलिस टीम ने फिर से दबोचने की कोशिश की, तो बजरी माफियाओं ने टारगेट कर फायरिंग कर (Firing on CO by gravel mafia in Dholpur) दी. फायरिंग में सीओ सिटी सुरेश सांखला बाल-बाल बच गए. लेकिन पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया.

पढ़ें: बेलगाम बजरी माफिया : पुलिस टीम पर फायरिंग, बाल-बाल बचे सीओ सिटी

बजरी माफियाओं की धरपकड़ के लिए बुधवार को एसपी के नेतृत्व संबंधित ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई की गई. लेकिन बजरी माफिया घरों से फरार हो गए. मोरोली मोड़ के पास हाइवे पर बजरी माफियाओं की धरपकड़ के लिए सघन अभियान भी चलाया. इस दौरान पुलिस ने बाइक एवं फोर व्हीलर वाहनों को जब्त कर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया (Few suspects detained by police in Dholpur) है. एसपी ने बताया बजरी माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा.