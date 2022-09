धौलपुर. शनिवार सुबह कौलारी थाना क्षेत्र की पार्वती नदी में पितृ तर्पण करने गए 45 वर्षीय व्यक्ति की पैर फिसलने से चलते डूबने से मौत हो (Man drowned in Parvati river in Dholpur) गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को रेस्क्यू (Dead body rescued from river) किया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डेड बॉडी को मनिया राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है.

जानकारी के मुताबिक शनिवार से कनागत शुरू होने पर मनिया थाना क्षेत्र के गांव जायरा का पुरा निवासी 45 वर्षीय बछू सिंह जाटव कौलारी थाना क्षेत्र से गुजर रही पार्वती नदी में पितृ तर्पण करने गया था. वह पूजा-पाठ की सामग्री को नदी किनारे रख स्नान करने पानी में उतर गया. लेकिन अचानक गहरे पानी में डूब गया. इससे वहां मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. उनमें से किसी के गोताखोर एवं तैराक नहीं होने के कारण किसी ने जोखिम नहीं उठाया. ऐसे में घटना की सूचना स्थानीय नजदीकी सखवारा पुलिस चौकी को दी गई.

घटनास्थल पर पहुंचे चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाया. परिजन भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से डेड बॉडी को रेस्क्यू किया. चौकी प्रभारी ने बताया मृतक के शव को कब्जे में लेकर मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घटना में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.