धौलपुर. कोतवाली थाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिबंधित चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action On Gravel Mafia In Dholpur) को अंजाम दिया है. गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना इलाके की ईदगाह कॉलोनी स्थित प्रेम नगर में बजरी के भंडारण को जब्त (Dholpur Police Action on Gravel Mafia) किया गया है. पुलिस की कार्रवाई को देख बजरी माफिया फरार होने में कामयाब रहे. हालांकि पुलिस ने उन्हे चिन्हित कर लिया है.

बजरी माफिया मौके से फरार

कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि एसपी शिवराज मीणा के निर्देश पर बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. मुखबिर से सूचना मिली कि थाना इलाके की ईदगाह कॉलोनी के पास प्रेम नगर में बजरी माफिया सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी का अनाधिकृत तरीके से भंडारण (Chambal Gravel Illegal Storage In Dholpur) कर रहे हैं. सूचना पर थाना हाजा से टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया. वहीं पुलिस की टीम को आता देख बजरी माफिया मौके से फरार हो गए.

बजरी माफियाओं की रोकथाम

करीब 15 से 16 ट्रॉली चंबल बजरी के भंडारण को बरामद कर जेसीबी मशीन के सहयोग से पुलिस लाइन भेजा गया है. पुलिस की कार्रवाई को देख बजरी माफिया मुनेश पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी प्रेम नगर एवं संग्राम सिंह पुत्र रामेश्वर गुर्जर निवासी प्रेमनगर मौके से फरार हो गए. दोनों बजरी माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर अलग-अलग दिशाओं में भेजा गया है. आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट में अभियोग पंजीबद्ध किया है. बजरी माफियाओं को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. चंबल बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा.