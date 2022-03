धौलपुर. शुक्रवार रात धौलपुर के दो अलग-अलग इलाकों में विवाद के चलते खूनी संघर्ष में तब्दील हुई वारदातें फाइल हुई हैं. शुक्रवार रात भरतपुर के रूपवास कस्बे के कोर्ट में पेशी से लौट रहे एक युवक की उसके साले ने धारदार हथियार से नाक काट (brother in law cut off nose of a man) दी. नाक काटने के बाद घायल की पत्नी और सालों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी. जिसके बाद गंभीर रूप से घायल शख्स को जिला चिकित्सालय लाया (Man brutally beaten up By Brother in Law) गया.

अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती कराए गए घायल धर्मेंद्र (पुत्र रामकिशोर, उम्र 34 वर्ष, निवासी नगला मऊ, थाना बसेड़ी) ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उसका रूपबास की रहने वाली पत्नी गीता देवी से विवाद हो गया था. जिसके बाद उसकी पत्नी में कोर्ट में खर्चा वहन का केस दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को वो अपने साड़ू बॉबी के साथ तारीख पर भरतपुर गया था. जहां तारीख पेशी के बाद रूपबास कस्बे के पास उसकी पत्नी गीता, साली रीना, उसके साले सुरेश और भूरी सिंह ने रास्ते में उसे घेर लिया. उसके साले सुरेश ने धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी.

घायल शख्स के मुताबिक ससुराल पक्ष के लोगों ने नाक काटने के बाद उसके साथ मारपीट भी की. धर्मेन्द्र को लहूलुहान कर सभी मौके से फरार हो गए. इसके बाद मौके पर मौजूद घायल का साड़ू बॉबी उसे लेकर धौलपुर जिला चिकित्सालय पहुंचा. यहां चिकित्सकों की देखरेख में गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार किया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पड़ताल कर मामले की सच्चाई जान आरोपियों को पकड़ने की जुगत कर रही है.

पढ़ें- Dholpur Dalit Woman Assault Case: दलित महिला से मारपीट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार

यहां सौतेले बेटे ने पिता पर किया वार: सदर थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव में देर रात एक अधेड़ की उसकी पत्नी और सौतेले बेटे ने मारपीट कर दी. पिटाई से गंभीर रूप से घायल अधेड़ को जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती कराया गया है. अस्पताल में भर्ती कराए गए वीरेंद्र (पुत्र रतन सिंह उम्र 50 वर्ष) ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी का निधन होने के बाद उसने फिरोजाबाद की रहने वाली महिला से शादी कर ली थी. जिसके पहले से ही एक बेटा था.

घायल ने बताया कि उसकी पहली पत्नी के बेटे दीपक का कुछ दिनों पूर्व निधन हो गया. जिसके बाद उसने अपने एक मकान को बेचकर उसका पैसा दीपक की पत्नी को दे दिया. घायल ने बताया कि उसने दूसरा मकान अपनी दूसरी पत्नी त्रिवेणी और सौतेले बेटे अनिल के नाम कर दिया. पहले बेटे की पत्नी को मकान बेचकर पैसा देने से नाराज घायल की दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे ने शुक्रवार रात को लाठी और कुल्हाड़ी से अधेड़ पर हमला (Middle Aged Man Beaten Up By Step Son And Wife In Dholpur) कर दिया. पत्नी और सौतेले बेटे पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए अधेड़ को देर रात को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया. मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी दीपक वंजारा ने बताया कि अभी तक घायल ने किसी भी तरह की तहरीर पुलिस को नहीं दी है. उन्होंने बताया कि तहरीर मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी.