चूरू. जिले के रतननगर थानांतर्गत में संबंध बनाने से इनकार करने पर नाबालिग से बेरहमी से मारपीट कर गैंगरेप करने का (Minor girl gang rape in Churu) सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने दो नामजद के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्जकर (case registered in POCSO Act in churu gang rape) मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए पीड़िता को इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसके चेहरे और शरीर पर कई जगह घाव हैं.

मंगलवार सुबह पीड़िता का बोर्ड का एग्जाम है. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह कक्षा 10 की छात्रा है. नाबालिग ने बताया कि करीब दो साल पहले खेत के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दोस्ती करने के लिए कहा. इस पर उसने इनकार कर दिया. इस पर किशोर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा व किसी न किसी बहाने से उससे बात करने लगा. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा दिया. उसके झांसे में आकर उससे बातचीत करना शुरू कर दिया. करीब डेढ़ साल पहले युवक ने उसे रात को खेत में मिलने के लिए बुलाया. वहां जाने पर उसने दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया. बाद में आरोपी युवक ने वीडिया वायरल करने की धमकी देकर आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. बदनामी के डर के चलते परिजनों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया.

पीड़िता ने बताया कि दो दिन पहले आरोपी युवक ने फोन कर उसे रात को खेत में आने के लिए कहा, नहीं आने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. धमकाने पर खेत पर पहुंची तो आरोपी के साथ उसका एक ओर साथी वहां पर मौजूद था. पीड़िता ने बताया कि युवक ने साथी के साथ पीड़िता पर संबंध बनाने का दबाव डाला. लेकिन पीडि़ता ने इनकार कर दिया. ऐसे में दोनों आरोपी इतना भड़क गए कि नाबालिग को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. बाद में दोनों ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया. बेरहमी से की गई मारपीट से वह बेहोश हो गई. बाद में आरोपी उसे खेत के पास पटककर चले गए. होश आने पर घर पहुंची व परिजनों को पूरी बात बताई.