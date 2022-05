चूरू. भीषण गर्मी के तीखे तेवर प्रदेशभर में देखने को मिल रहे (Heat wave in Churu) हैं. खासकर दोपहर के समय गर्मी का कहर सबसे ज्यादा नजर आता है. तपती सड़कें विरान नजर आती हैं. ऐसे में चूरू में सूरज की तपती गर्मी से कुछ राहत देने के लिए सड़कों पर दमकलों से पानी का छिड़काव किया जा रहा (Fire bridge sprinkling water on road in Churu) है. शनिवार को चूरू में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है

नगर परिषद की दमकलें कलक्ट्रेट से धर्मस्तूप और मुख्य बाजार में सड़कों पर पानी का छिड़काव करती रहीं. नगरपरिषद से रवाना होकर दमकल जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट सर्किल और फिर धर्मस्तूप तक गई. हालांकि इस भीषण गर्मी में दमकल से छिड़काव ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. सीवियर हिट वेव ने आमजन को परेशान कर रखा है और गर्मी का यहां रेड अलर्ट जारी है. ऐसे में सुबह से शाम तक दिनभर शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है. कूलर,पंखे ही नहीं अब यहां एसी भी फेल है.

चूरू की सड़कों पर पानी का छिड़काव करती दमकल.

सात दिन में यूं उछला पारा

13 मई 47.1 डिग्री सेल्सियस 12 मई 46.9 11 मई 46.2 10 मई 45.3 9 मई 45 डिग्री सेल्सियस 8 मई 42.3 7 मई 41.2