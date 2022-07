चूरू. जिले के सरदारशहर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में रविवार को तालाब में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो (Three children died due to drowning in the pond) गई. वहीं, एक बच्ची की जान बच गई है. सूचना की उपखंड अधिकारी पवन कुमार जांगिड़ और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे से निकवाया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लह छा गई.

ग्रामीणों के सहयोग के शव को बाहर निकाला गया : एसआई माणकलाल डूडी ने बताया कि तालाब में बच्चों की डूबने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे. जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से तीनों बच्चों के शव को बाहर निकलवा लिया गया है. उन्होंने बताया कि हरिभगत (13) पुत्र श्रवण कुमार सुथार, नानी (12) साल पुत्री लालचंद सुथार और अपने ननिहाल आई आलसर ढढेरू निवासी आरजू (12) पुत्री करणीराम सुथार तीनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि एक बच्ची अंजलि जो तालाब में इनके साथ नहाने गई थी. लेकिन तालाब में नहीं उतरी जिसके कारण उसकी जान बच गई. अंजलि जब बच्चों को डूबते हुए देखकर चिल्लाई तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.

पढ़ें: Bundi News : तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे

उन्होंने आगे बताया कि परिजनों ने मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करवाने से इंकार कर दिया और पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई. वहीं मृतक चचेरे भाई-बहन हरिभगत और नानी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया है और अपने ननिहाल आई आरजू का अंतिम संस्कार उसके गांव आलसर में किया जाएगा.