चितौड़गढ़. जिले के भूपालसागर इलाके में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने (Minor girl gangraped in Chittorgarh) आया है. वारदात में शामिल तीनों ही आरोपियों की पहचान (FIR against three in gangrape with minor) कर ली गई और पुलिस चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के जिलों में उनकी तलाश कर रही है. मामले की जांच कपासन पुलिस उपाधीक्षक कर रहे हैं.

भूपाल सागर थाना अधिकारी भगवती लाल के अनुसार कस्बे के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 16 वर्षीय भांजी खेत पर गई थी. प्रकाश भील, कमलेश मीणा और रतन भील अचानक खेत पर पहुंचे और उसकी भांजी को जबरन झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की. उसने तीनों को झाड़ियों से भागते हुए देखा तो आशंकावश वहां जाकर देखा तो उसकी भांजी बेहोश पड़ी थी. काफी समय तक वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों की चित्तौड़गढ़ के साथ ही उदयपुर जिले में भी तलाश शुरू कर दी. उदयपुर चित्तौड़गढ़ सीमा से सटा हुआ जिला है, ऐसे में आरोपी उधर भी भाग सकते हैं. सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक गीता चौधरी भूपालसागर थाने पहुंची और घटना की जानकारी ली. पुलिस उप अधीक्षक प्रकरण की जांच कर रही है.