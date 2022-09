चित्तौड़गढ़. गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने दोनों (Firing in Chittorgarh) मुख्य आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी अपने सिर मुंडवाकर, भेष बदलकर भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चपरासी कॉलोनी में किराए से रह रहे थे. गुर्जर समाज व जाट समाज के लोगों के बीच मारपीट के मामले में प्रकरण दर्ज करवाने को लेकर फायरिंग की गई थी.

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 16 सितंबर की शाम गंगरार के पूर्व प्रधान सोनियाना निवासी देवीलाल पुत्र नन्दराम जाट व सत्यनारायण शर्मा पर फायरिंग के मामले में गंगरार थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. राजधानी होटल से पहले सर्विस रोड पर ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए भैरू झुपडा, ईश्वर सिंह, राजू झुपडा व अन्य 6-7 लोगों ने पूर्व प्रधान की गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी. वहीं गाड़ी पर ईश्वरसिह व भैरू ने तीन फायर किए. पूछताछ में सामने आया कि 15 सितंबर को रात्री मे नागा का खेड़ा मे गुर्जर समाज व जाट समाज के लोगों के बीच मारपीट के मामले मे प्रकरण दर्ज करवाने के लेकर फायरिंग की गई थी.

पढ़ें. Firing in Dholpur : दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, युवक के कंधे में लगी गोली

आक्रोशित था जाट समाज : घटना के बाद जाट समाज ने दो दिन तक पुलिस थाना गंगरार पर (Firing on former pradhan of Gangrar) आरोपीयों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया था. घटना को लेकर जाट समाज व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीयों ने भी ज्ञापन दिया था. एएसपी अर्जुन सिंह के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी गंगरार सीताराम के मार्गदर्शन में स्पेशल टीम बनाकर जांच की गई. घटना के बाद अलग-अलग क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज लेकर अनुसंधान किया गया. आरोपियों के परिजन, रिश्तेदार व साथियों से पूछताछ की गई.

पढ़ें. Firing in Dholpur : भाजपा मंडल अध्यक्ष पर फायरिंग, हमलावर फरार...

पुलिस को छका रहे थे आरोपी : मुखबीर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी भीलवाड़ा (Firing on former pradhan in Chittorgarh) के प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र के चपरासी कॉलोनी में भेष बदलकर किराए से रह रहे हैं. इस पर विशेष टीम ने घेराबंदी कर आरोपी दौला जी का खेडा पुलिस थाना गंगरार निवासी भैरूलाल (25) पुत्र हेमराज गुर्जर और डेट थाना गंगरार निवासी ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह पुत्र अक्षय सिंह राजपुत को गिरफ्तार किया गया. घटना के संबंध में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

दोनों ही आदतन अपराधी : अभियुक्त ईश्वर सिंह के खिलाफ पुर्व में लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, अवैध हथियार व मादक पदार्थ की तस्करी, हत्या के प्रयास, लूट आदि के करीब 7 प्रकरण दर्ज हैं. वहीं अभियुक्त भैरूलाल के खिलाफ भी पूर्व में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूट सहित 16 प्रकरण दर्ज हैं.