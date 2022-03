बीकानेर. नापासर थाना क्षेत्र में मूंडसर गांव में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों (Two brothers died due to drowning in Diggy in Bikaner) की रविवार को मौत हो गई. दोनों भाई पानी की सप्लाई चेक करने गए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ. परिजन रिववार देर रात दोनों को लेकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक दोनों की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर दोनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

नापासर थाना के सहायक उप निरीक्षक भगवानाराम ने बताया कि खेत में बनी पानी की डिग्गी में पानी की सप्लाई बंद होने के कारण खेत में काम कर रहे 15 साल और 12 साल के दो भाई धर्मेंद्र और देवीलाल ने डिग्गी में जाकर बूस्टर को चेक करने गए थे. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और दोनों डिग्गी में जा गिरे. घटना का पता चलते ही परिजन दोनों को लेकर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचे. इसके बाद पुलिस भी सूचना पर अस्पताल पहुंची.

बीकानेर में डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. आज सोमवार को पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद (two boys slipped in diggi in bikaner) परिजनों को सौंप दिया है. उन्होंने बताया कि दोनों अपने खेत में काम करते थे. खेत में ड्रिप सिस्टम का सप्लाई बंद हो गया था, जिसे चेक के चक्कर में दोनों भाइयों की मौत हो गई. परिवार में दोनों बेटों के मौत से मातम पसरा हुआ है.

