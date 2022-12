बीकानेर. शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला गुरुवार को बीकानेर दौरे पर रहे. इस दौरान गुजरात, हिमाचल के साथ ही सरदारशहर उपचुनाव के (kalla on Gujrat and Himachal election) परिणाम और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मंत्री बीडी कल्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान मंत्री कल्ला ने कहा कि सरदारशहर में पंडित भंवर लाल शर्मा का काम बोलता है और उन्हीं के कराए गए (Bd kalla on Rahul Gandhi Yatra) विकास कार्यों के दम पर और कांग्रेस सरकार के 4 साल के कामकाज पर अनिल शर्मा पर जनता ने भरोसा जताया है.

सुशासन पर मुहर

मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 साल के कामकाज और योजनाओं को लोगों ने सराहा है. चाहे बात चिरंजीवी योजना की हो या अन्य योजनाओं की. सरकार के कामकाज पर जनता ने उपचुनाव पर मुहर लगाई है.

मंत्री बीडी कल्ला से बातचीत में

गुजरात में बंटे वोट

गुजरात के चुनाव परिणाम पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने वहां कांग्रेस के वोटों को काटने का काम किया है. बाकी अब देश में विपक्षी दलों को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारना होगा और अगर ऐसा संभव हुआ तो 2024 में भाजपा को पटखनी देना आसान होगा.

हिमाचल में जनता त्रस्त

देश के चुनाव परिणामों पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि पिछले बार भी भाजपा ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपनी ओर मिला लिया था लेकिन इस बार कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में थी और जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त थी और जिस तरह से देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है. उसका परिणाम हिमाचल में देखने को मिला है.

यात्रा का एक संदेश

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा के (Bd kalla on Rahul Gandhi Yatra) जरिए पूरे देश में एक संदेश दिया गया है. उन्होंने कहा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद से इस तरह की यात्रा नहीं निकली है. यह राहुल गांधी की एक उद्देश्यपरक यात्रा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छवि को डैमेज करने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं.

उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा कर लोगों की समस्याओं का आकलन नहीं किया जा सकता लेकिन राहुल गांधी एक नए जीवन दर्शन के साथ पूरे देश में पैदल चल कर आम लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द बांट रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं. निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका बड़ा संदेश जाएगा और महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ तथ्यों के साथ कांग्रेस की लड़ाई में इस यात्रा का बड़ा योगदान होगा.