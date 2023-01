गोविंदा के कार्यक्रम के नाम पर ठगी

भरतपुर. बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के कार्यक्रम के नाम पर ठगों ने (Fraud in name of Bollywood Actor Govinda) पूर्व विधायक, व्यापारी नेता सहित 7 लोगों को 5.35 लाख का चूना लगाया है. पीड़ितों ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट में व्यापारी नेता अनुराग गर्ग ने बताया कि आरोपी सनी सैंडी, ध्रुव स्टीफन, निशि स्टीफन और ध्रुव राघव हरियाणा के गुड़गांव में ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग जील एंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी संचालित करते हैं. करीब सवा साल पहले आरोपियों ने एक विज्ञापन प्रसारित किया था कि 14 नवंबर 2021 को गोवा में फिल्म अभिनेता गोविंदा एवं अन्य कलाकारों का 3 दिन का एक अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. विज्ञापन के अनुसार हवाई यात्रा एवं 4 दिन तक फाइव स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था की जाएगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के रहने, खाने और अन्य सभी खर्चों का वहन आयोजकों की ओर से किया जाएगा. इसके लिए प्रति व्यक्ति खर्चा बताया गया.

रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों के झांसे में आकर (Fraud with Former MLA and business leader) पीड़ित व्यापारी नेता अनुराग गर्ग, पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल, संतोष खंडेलवाल, दीनदयाल सिंघल, सत्येंद्र सिंह, सुशांत सिंघल और पुष्पेंद्र सिंह ने आरोपियों से संपर्क कर कार्यक्रम फाइनल कर लिया. आरोपियों ने उनसे अवार्ड कार्यक्रम के लिए 5 लाख 35 हजार रुपए की राशि जमा कराने को कहा. इस पर सभी ने आरोपियों की ओर से बताए गए बैंक खाता में राशि जमा करा दी.

व्यापारी नेता अनुराग गर्ग ने बताया कि आरोपियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कार्यक्रम को रद्द कर दिया और उनकी ओर से जमा कराई गई राशि को भी वापस नहीं किया. कई बार आरोपियों से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने राशि नहीं लौटाई. जब आरोपियों के बताए गए गुड़गांव स्थित कार्यालय पर गए तो वहां भी ऑफिस बंद मिला. मथुरा गेट थाना प्रभारी रामनाथ सिंह ने बताया कि लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.