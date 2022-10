भरतपुर. शहर के अटल बंद थाने (Atal Band Police Station of Bharatpur) से सोमवार सुबह एक पॉक्सो का आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो (Case registered under POCSO Act)गया. आरोपी थाने में शौचालय जाने के बहाने बाहर निकला और फिर पुलिस को गच्चा देकर मौके से फरार हो निकला.

आरोपी के फरार होने की सूचना के बाद थाने में हड़कंप मच गया. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी (Police in search of accused) है. वहीं, एक टीम को आरोपी के गांव भेजा गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी यूपी के चंदौली जिले के गांव छाता (accused is from Chandauli in UP) का निवासी है.

मामले में सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया कि बीते 25 सितंबर को शहर की एक कॉलोनी के निवासी ने आरोपी कल्याण सिंह के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को भगाने का आरोप (accused of extorting niece) लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. आरोपी नाबालिग बच्ची का मुंहबोला मामा बताया जा रहा है.

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिक बच्ची को हरियाणा के करनाल से बरामद करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे थाने लाया गया था, जहां वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. वहीं, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. साथ ही उसके यूपी स्थित निवास पर एक टीम को रवाना किया गया है.