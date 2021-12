बाड़मेर. चौहटन थाना क्षेत्र के गंगाला सरहद में एक बोलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत (Bolero car and bike collision) हो गई. हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. जानकारी मिलने के बाद चौहटन थानाधिकारी भूटाराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों ही शवों को कब्जे में लेकर चौहटन के राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाया.

आमने-सामने से हुई भिड़ंत : जानकारी के अनुसार गंगाला निवासी तीनों युवक बाइक पर सवार होकर चौहटन की तरफ आ रहे थे. इस दौरान सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी से उनकी आमने-सामने जोरदार भिड़ंत (Road Accident In Barmer) हो गई. हादसे में दोनों ही वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त (Vehicles were badly damaged in Accident) हो गए और बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों ही क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही सवा का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

