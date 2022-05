बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर जिले में खुदकुशी (Suicide In Barmer) का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मां ने अपने तीन मासूम बेटियों के साथ टांके में कूदकर जान (Mother committed suicide with three daughters in Barmer) दे दी. इस दुखद घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूछताछ कर रही है. फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता लागने की कोशिश की जा रही है.

जिले के बायतु थाना क्षेत्र के अकदड़ा गांव में विवाहिता ने घर में बने टांके में अपनी तीन बेटियों को डालने के बाद खुद भी उसमें छलांग लगा दी. घटना में चारों की मौत हो गई. आत्महत्या की घटना की जानकारी मिलने पर बायतु थाना पुलिस और वृत्ताधिकारी आनंद सिंह राजपुरोहित भी पहुंचे और मौका मुआयना किया. पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को घटना की सूचना दी है.

घर वालों का कहना है कि गुरुवार रात को खाना खाकर सब सो गए थे. सुबह नींद खुली तो जस्सी और बेटियां गायब थीं. आसपास देखा तो कहीं पता नहीं चला. इसके बाद टांके के अंदर नजर पड़ी तो तीनों बेटियों और जस्सी का शव पानी में उतराता दिखा. टांके में शव देख आसपास के लोग जुट गए. मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई.

वृताधिकारी आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जस्सी (30) पत्नी कौशलाराम ने बेटी ज्योत्सना (6), मोनिका (4) व दीक्षा (2) को टांके में डाल दिया औऱ फिर खुद भी उसमें कूद गई. घटना में तीनों बेटियों और विवाहिता की मौत हो गई है. पीहर पक्ष को इसकी सूचना दी गई है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.