बाड़मेर. बाड़मेर जिले के जिप्सम होल्ड के पास शनिवार एक कार और रोडवेज की बस के बीच भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. कड़ी मशक्कतों के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें जिला अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है.

जानकारी मिलने पर नागाणा थाना पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंच कर मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में (Road Accident In Barmer) रखवाया. इस घटना के बारे में गांव के सरपंच प्रवीण चौधरी ने बताया कि गांव बाटाडू निवासी केवल चंद और जसराज बाड़मेर से बाटाडू की तरफ आ रहे थे. इस दौरान सामने से आ रही रोडवेज बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया. जहां चिकित्सकों ने केवल और जसराज को मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल के चिकित्सक थान सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका फिलहाल इलाज किया (2 Died And 3 injured in Road Accident In Barmer ) जा रहा है.

