बांसवाड़ा. आदिवासी अंचल के बांसवाड़ा जिले की एक विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे (Newly Wed committed Suicide at her In laws House in Banswara) दी. नवविवाहिता के केस में काफी मोड़ हैं. दरअसल, वो शादी के सातवें दिन मायके से गायब हो गई थी. 18 दिन तक लापता रही. इसके बाद उसने गुजरात के सूरत से फोन कर लौटने की गुहार लगाई.

घरवाले उसे वापस भी लेकर आए लेकिन आने के तीसरे दिन ङी उसने फांसी लगाकर जान दे दी, फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है. शादी के करीब 28 दिन बाद फांसी लगाने वाली विवाहिता अपने ससुराल में केवल 2 दिन ही रही है.

नवविवाहिता ने लगाई फांसी

तिलगारी निवासी कालू पुत्र सूरज की बहन रमीला की शादी 12 दिसंबर 2021 को घोड़ी तेजपुर के रिछड़ा पाड़ा निवासी रकमलाल मईड़ा के साथ हुई. रमीला 13 दिसंबर को ससुराल पहुंची, उसी दिन शाम को उसका भाई अपने घर वापस ले आया. आदिवासी परिवारों में बहन को उसी दिन वापस मायके लाने की परंपरा बरसों से कायम है, इसका ही निर्वहन किया गया. रमीला का पति रकम चंद 14 दिसंबर को ससुराल पहुंचा और उसे वापस अपने घर ले आया. रमीला 15 दिसंबर को वापस अपने मायके आ गई. और 18 दिसंबर को अचानक अपने घर से लापता हो गई. इसकी रिपोर्ट दानपुर थाने में दर्ज करा दी गई थी.



5 जनवरी को सूरत से फोन कर परिजनों को बुलाया

परिजनों ने बताया 5 जनवरी को सुबह रमीला ने अपने भाई को फोन किया और बताया कि वह सूरत में है और उसे ले जाए. कालू ने इसकी जानकारी अपने जीजा रकम चंद को दी. इसके बाद मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोग सूरत पहुंचे. 6 जनवरी को रमिला को मायके यानी तिलगारी लाया गया. इसके बाद दोनों परिवारों ने समझाइश की तो वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई. रमिला का पति 7 जनवरी को उसे लेकर अपने गांव रिछड़ा पाड़ा आ गया.

सुबह पता चला

दानपुर थाना अधिकारी रमेश चंद ने बताया कि रमीला अपने पति से बातचीत करके रात 12:00 बजे बाद अपने घर में सो गई. सुबह करीब 6:00 से 6:30 के बीच में परिजन उठे तो उन्हें मौत (Newly Wed committed Suicide at her In laws House in Banswara) का पता चला. इसके बाद करीब 7:00 बजे दोनों पक्ष थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई.



एक बच्चे के पिता व विधुर से करती थी प्रेम

ग्रामीण व अन्य से जानकारी करने पर पता चला 20 वर्षीय रमीला का पति रकम चंद 12वीं पास है व खेती बाड़ी करता है और कमाई भी अच्छी है. वहीं उसका प्रेमी श्यामलाल पुत्र सुखलाल. एक बच्चे का पिता है और उसकी पत्नी की गत वर्ष मौत हो चुकी है. खेती बाड़ी करता है तो कभी मजदूरी के लिए बाहर चला जाता है. शुरुआती जांच में पुलिस को कई तरह के सबूत मिले हैं जिनके अनुसार श्यामलाल ही रमीला को 18 जनवरी को सूरत लेकर गया था.

आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा दर्ज

थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि रमीला के ही गांव के रहने वाले श्यामलाल पुत्र सुखलाल कटारा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. जो भी होगा जांच में सामने आएगा.