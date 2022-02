अलवर. सरिस्का की शान और सबसे युवा बाघ एसटी-13 पिछले 20 दिन से लापता (Tiger ST-13 missing) है. पर्यटकों को सबसे ज्यादा नजर आने वाले इस बाघ की तलाश में तीन जिलों की वह विभाग की 30 टीमें (Forest department team searching tiger ST 13) जुटी हैं. लेकिन हाथ अभी खाली हैं. सरिस्का के पिछले अतीत को याद करते हुए हर वन्यजीव प्रेमी के मन में भय और आशंका इस बाघ को लेकर बनी हुई है. सरिस्का से बाघों और बाघिन के गायब होने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी बाघ गायब हुए हैं और जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया.

एसटी -13 की तलाश में जुटी टीमें दिन-रात हर उस स्थान को छान रही हैं, जहां इस बाघ के मिलने की संभावना है. बाघ के लापता होने के कारण वन्य जीव विभाग के अधिकारियों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है. ठीक इसी तरह से बाघिन st-5 भी गायब हुई थी. उसका भी महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला था. बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

2005 में बाघ विहीन हो चुका था सरिस्का

साल 2005 में सरिस्का बाघ विहीन हो गया था. उसके बाद फिर से यहां रणथंभौर से लाकर बाघों का कुनबा बसाया गया. उसके बाद से अब तक दो बाघ व एक बाघिन के शिकार का मामला (two tiger and one tigress died after 2005) सामने आ चुका है. बाघ एसटी-1 को जहर देकर मारा गया. बाघ एसटी-11 की खेत में लगे फंदे में फसने से मौत हुई. जबकि बाघिन एसटी 5 का शिकार हुआ था. वो कई महीनों तक गायब रही. बाद में उसे मृत मान लिया गया. इसके अलावा बाघ एसटी-4 का एसटी-6 से संघर्ष हुआ. जिसमें एसटी4 घायल हुआ व उसकी मौत हो गई. इसके अलावा बाघ एसटी 16 की हिट स्ट्रोक से मौत हुई. अब बाघ st13 बीते 20 दिनों से गायब है.

लगातर मिल रहे पैंथर के शव

अलवर में आए दिन पैंथर के शव मिल रहे हैं. बीते 10 दिनों के दौरान दो मेल पैंथर व दो पैंथर के शावकों के शव मिल चुके हैं. इसमें एक पेंथर व दो शावकों की मौत जहर देने से हुई. जबकि एक पैंथर की मौत दूसरे पैंथर से संघर्ष के दौरान बताई जा रही है. लेकिन पैंथर की मौत के बाद से सरिस्का पर एक बार फिर से शिकारियों का खतरा मंडराने लगा है.

स्टॉफ व संसाधनों की है कमी

सरिस्का में वन्यजीवों की मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त स्टाफ व संसाधन नहीं है. जिसके चलते भी बाघों की मॉनिटरिंग बेहतर नहीं हो पाती है. हालांकि वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो एक बाघ की मॉनिटरिंग के लिए तीन टीमें लगी हुई हैं. जो 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग करती है. एक बाघ मॉनिटरिंग में लाखों रुपए खर्च होते हैं. उसके बाद भी बाघों के शिकार हो रहे हैं व उनकी जान जा रही है. सरिस्का में एसीएफ व वन कर्मियों के पद खाली हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड व वन पालक सहित अन्य पद भी खाली हैं. सरिस्का के जंगल क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से कैमरे नहीं हैं. संसाधनों की कमी के चलते बाघों की बेहतर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है. आए दिन बाघ सड़क व आबादी क्षेत्र में पहुंच जाता है.

रेडियो कॉलर होता तो मिल जाती लोकेशन

बाघ एसटी13 के रेडियो कॉलर लगा हुआ है. लेकिन वो लंबे समय से खराब है. अगर रेडियो कॉलर सही होता तो शायद बाघ की लोकेशन का आसानी से पता चल जाता. वन विभाग के अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि बाघ किस दिशा में गया है. वन विभाग की टीमें सभी दिशा में बाघ की तलाश कर रही हैं. सरिस्का में 5 बाघ व बाघिन के रेडियो कॉलर लगे हुए हैं. लेकिन सभी के खराब हैं.

कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं...

सरिस्का में बीते कुछ समय से लगातार बाघों का प्रभाव बढ़ रहा था. यहां पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा था. देसी विदेशी पर्यटकों के साथ फिल्मी सितारे, क्रिकेटर अन्य पर्यटक भी घूमने के लिए लगातार सरिस्का आ रहे हैं. सरिस्का कि फिर से लोकप्रियता बढ़ रही है. ऐसे में कहीं सरिस्का को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है. इसकी चर्चा भी लगातर बनी हुई है.